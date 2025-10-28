inklusion logo Sitio accesible
El abogado de Laura Zapata explica el proceso legal contra la que fue enfermera de la abuelita de la actriz

Laura Zapata acudió a una audiencia por el caso contra la enfermera de su abuelita y compartió su sentir previo al primer aniversario luctuoso de su Ernestina Sodi.

TV Azteca

Laura Zapata acudió a una audiencia por el caso contra la enfermera de su abuelita, a quien acusa de negligencia y maltrato. Luego de que el abogado de la consagrada actriz explicara los detalles del proceso, Laura Zapata compartió su sentir previo al primer aniversario luctuoso de su hermana Ernestina Sodi.

