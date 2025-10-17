¿Tráfico de influencias y falsedad de declaraciones? Los abogados de Lupillo Rivera detallaron las acciones legales que tomarán contra Belinda
TV Azteca
Durante la conferencia de prensa que ofrecieron los abogados de Lupillo Rivera sobre el reciente conflicto con Belinda, el equipo legal del cantante advirtió que demostrarán con pruebas la verdad de los hechos. Además, especificaron qué sucederá con la distribución del libro de Lupillo Rivera.
