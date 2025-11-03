“Lo tomo a la ligera”, Adal Ramones reacciona a las críticas y aclara lo de Sergio Mayer Mori

Después de asegurar que Sergio Mayer Mori no le faltó al respeto durante la transmisión de la reciente Gala de La Granja VIP, Adal Ramones reveló que la producción tenía un ‘as bajo la manga’ ante la probable postura de Sergio Mayer Mori. Además, el conductor del reality respondió a las críticas que ha recibido tras su desempeño a cuadro.