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Aleks Syntek vuelve a cargar contra el reguetón y hace frente a la funa: “No hay éxito si no hay crítica”

Aleks Syntek celebró 35 años de trayectoria con un gran show en Guadalajara, mismo en el que no dudó en volver a cargar contra el género urbano.

Aleks Syntek ofreció un concierto en Guadalajara, Jalisco, mismo con el que celebró 35 años de trayectoria artística. A lo largo de este, el intérprete volvió a cargar contra el género urbano y no dudó en hacer frente a la funa: “No hay éxito si no hay crítica”. Aleks planea una ambiciosa gira por Europa para el próximo mes de octubre. Entérate de todos los detalles.

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