Aleks Syntek vuelve a cargar contra el reguetón y hace frente a la funa: “No hay éxito si no hay crítica”

Aleks Syntek ofreció un concierto en Guadalajara, Jalisco, mismo con el que celebró 35 años de trayectoria artística. A lo largo de este, el intérprete volvió a cargar contra el género urbano y no dudó en hacer frente a la funa: “No hay éxito si no hay crítica”. Aleks planea una ambiciosa gira por Europa para el próximo mes de octubre. Entérate de todos los detalles.