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¿Está estrenando romance? Jay de la Cueva rompe el silencio tras ser captado con una misteriosa mujer

Luego de que el lente de Ventaneando captara a Jay de la Cueva muy cariñoso con una misteriosa mujer, el músico rompe el silencio.

Pese a que hace algunos días las cámaras de Ventaneando captaron a Jay de la Cueva muy cariñoso con una misteriosa mujer en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el músico prefirió no dar detalles sobre su vida sentimental: “Soy muy reservado con eso”; aseguró. El artista también condenó el lamentable asesinato de su colega, Jonathan Meléndez, y reaccionó a la más reciente colaboración entre Danna y Belinda.

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