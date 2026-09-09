¿Está estrenando romance? Jay de la Cueva rompe el silencio tras ser captado con una misteriosa mujer

Pese a que hace algunos días las cámaras de Ventaneando captaron a Jay de la Cueva muy cariñoso con una misteriosa mujer en el Aeropuerto de la Ciudad de México, el músico prefirió no dar detalles sobre su vida sentimental: “Soy muy reservado con eso”; aseguró. El artista también condenó el lamentable asesinato de su colega, Jonathan Meléndez, y reaccionó a la más reciente colaboración entre Danna y Belinda.