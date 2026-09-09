De comer basura a lamerse la entrepierna: Granjeros ponen CASTIGOS EXTREMOS para divertirse en La Granja VIP (VIDEO)
Luego de una mañana de arduo trabajo, La Granja VIP se llenó de risas con el juego de “Atínale al Kevyn” y hasta hubo retos pesados para los perdedores.
En La Granja VIP Segunda Temporada hay de todo: desde trabajos con los animalitos hasta ratos de pura diversión con el ingenio de los Granjeros. Y para muestra, la dinámica que se inventaron llamada “Atínale al Kevyn”, que consiste en lanzarle cojines a “Bicolor” para tirarlo, con el fin de evitar los castigos que ingeniaron, que esta vez incluyeron misiones pesadas como comer basura, depilarse las cejas, olerse las axilas y hasta lamer la entrepierna.