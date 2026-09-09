De comer basura a lamerse la entrepierna: Granjeros ponen CASTIGOS EXTREMOS para divertirse en La Granja VIP (VIDEO)

En La Granja VIP Segunda Temporada hay de todo: desde trabajos con los animalitos hasta ratos de pura diversión con el ingenio de los Granjeros. Y para muestra, la dinámica que se inventaron llamada “Atínale al Kevyn”, que consiste en lanzarle cojines a “Bicolor” para tirarlo, con el fin de evitar los castigos que ingeniaron, que esta vez incluyeron misiones pesadas como comer basura, depilarse las cejas, olerse las axilas y hasta lamer la entrepierna.