Federica Quijano explica por qué se declaró abiertamente bisexual
Hace unos días, Federica Quijano, exintegrante de Kabah, se declaró abiertamente bisexual en un podcast y así explicó a la prensa las razones de su anuncio.
TV Azteca
Hace unos días, Federica Quijano se declaró abiertamente bisexual en un podcast y así explicó a la prensa las razones de su anuncio. Además, habló de sus ‘haters’ y le envió un mensaje a su hermano ‘Apio’, quien recientemente se comprometió. Aquí los detalles.
Galerías y Notas Azteca UNO