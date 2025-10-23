inklusion logo Sitio accesible
Federica Quijano explica por qué se declaró abiertamente bisexual

Hace unos días, Federica Quijano se declaró abiertamente bisexual en un podcast y así explicó a la prensa las razones de su anuncio. Además, habló de sus ‘haters’ y le envió un mensaje a su hermano ‘Apio’, quien recientemente se comprometió. Aquí los detalles.

