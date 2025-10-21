"¡Se le volteó el chirrión por el palito!”, Aída Cuevas confirma que le ganó el pleito legal a su hermano Carlos
Aída Cuevas confirma su triunfo en la demanda que disputaba con su hermano Carlos; la cantante tendría que recibir 25 millones de pesos como indemnización.

Después de años de lucha legal, Aída Cuevas confirma su triunfo en la demanda que disputaba con su hermano Carlos. Ahora, la cantante de música regional mexicana tendría que recibir un pago de 25 millones de pesos como indemnización. Así lo confirmó en exclusiva para las cámaras de Ventaneando.
