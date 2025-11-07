inklusion logo Sitio accesible
"¡No sé qué le hice!”, Aída Cuevas le ganó a su hermano Carlos, quien deberá pagarle casi 30 millones de pesos

Tal como lo reveló a Ventaneando hace semanas, Aída Cuevas reafirmó que su hermano Carlos le deberá pagar 26 de millones de pesos. ¿Queda una cuenta pendiente.?

Tal como lo reveló a Ventaneando hace semanas, Aída Cuevas reafirmó que su hermano Carlos le deberá pagar 26 de millones de pesos. Además de asegurar que lleva 4 demandas de Carlos, aseguró que aún queda una cuenta pendiente.

