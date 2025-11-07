¿Amor a la vista? Ben Affleck fue visto compartiendo con una misteriosa mujer

Los fanáticos comenzaron a especular en redes sociales sobre un posible nuevo romance en la vida del actor Ben Affleck, luego de que el portal X17 publicara imágenes en las que se le ve conversando con una mujer dentro de su BMW gris acero.

Ben Affleck podría volver a enamorarse

El protagonista de "El Contador" fue captado en Los Ángeles, el pasado 5 de noviembre, acompañado de una mujer. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y alimentaron los comentarios sobre su vida sentimental. La mujer ocupaba el asiento del copiloto en el vehículo del actor, lo que bastó para que los seguidores encendieran las alarmas de un supuesto noviazgo.

¿Quién es la mujer que acompañaba a Ben Affleck?

Aunque las especulaciones siguen en aumento, el Daily Mail confirmó que la mujer es Luciana Barroso, esposa de su socio y mejor amigo, Matt Damon. Luciana vestía un suéter gris claro, jeans azules y zapatillas Adidas grises, complementando su look con un bolso de Yves Saint Laurent, gafas de sol grandes, cabello recogido y un labial rojo oscuro.

Por su parte, Affleck, de 53 años, vestía un blazer beige sobre una camisa rosada, acompañado de un par de botones sin abrochar, en un estilo casual que no pasó desapercibido.

JUST IN: The "mystery woman" Ben Affleck was spotted with is his best friend Matt Damon's wife, Luciana Damon.



Ben's rep tells me exclusively they're business partners, adding, "He picked her up at home to go to their office and will probably do it again."https://t.co/yC6uK7ECPx — Eileen Reslen (@EileenReslen) November 6, 2025

Ben Affleck, soltero desde 2024

Tras anunciar su separación en 2024, Jennifer Lopez y Ben Affleck firmaron oficialmente su divorcio a inicios de 2025. La pareja había celebrado primero una boda íntima en Las Vegas y posteriormente una ceremonia más grande. Sin embargo, en agosto de 2024, JLo solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

Antes de su matrimonio con Lopez, Affleck mantuvo una relación con la actriz cubana Ana de Armas. Su noviazgo lo hicieron público en 2020 tras conocerse en el set de grabación de la película "Aguas Profundas".

Rumores apuntan a una posible reconciliación entre Affleck y De Armas, ya que ella terminó recientemente su noviazgo de nueve meses con Tom Cruise.

Una fuente cercana dijo a US Weekly que Ana, de 37 años, fue quien rompió con Tom: “Fue más bien decisión de Ana, porque las cosas iban muy rápido y empezó a sentirse un poco incómoda con la rapidez con la que iban”. A pesar de la rapidez con la que Cruise manejaba la relación, “a ella todavía le gusta mucho (Tom) y tienen una conexión".

