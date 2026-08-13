Exclusiva: así se vivió la ceremonia y fiesta de graduación de preparatoria de Cristian Castro

Cristian Castro se gradúa de la preparatoria a sus 51 años. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en la ceremonia, la cual se celebró en un teatro al sur de la Ciudad de México. Entre los asistentes al evento, se encuentra Verónica Castro, quien fue madrina de generación y ofreció unas emotivas palabras a los graduados, además de obsequiarles una veladora y un rosario. Por su lado, Cristian sorprendió a sus compañeros al interpretar tres canciones durante el evento. La celebración siguió con una elegante fiesta, a la que también asistió nuestra querida Pati Chapoy, quien nos cuenta TODO lo que sucedió tras bambalinas.