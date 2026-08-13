Exclusiva: Pedro Fernández felicita a Cristian Castro tras graduarse de la preparatoria
Pedro Fernández le manda una felicitación a Cristian Castro tras graduarse de la preparatoria a sus 51 años. Aquí el mensaje completo.
Pedro Fernández aprovechó el lente de Ventaneando para enviar una tierna felicitación a Cristian Castro, quien recientemente se graduó de la preparatoria. El cantante también se sinceró sobre el secreto detrás de su matrimonio de más de 40 años con su esposa, Rebeca. Aquí los detalles.