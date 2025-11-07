inklusion logo Sitio accesible
Aitza Terán y Vince Miranda anuncian el fin de temporada de Waitress

Tras una exitosa temporada de 10 meses, Waitress anuncia está ofreciendo sus últimas funciones. Así lo contaron Aitza Terán y Vince Miranda, quienes además de platicarnos los pormenores de la puesta en escena, nos platicaron de sus próximos proyectos.

