Aitza Terán y Vince Miranda anuncian el fin de temporada de Waitress
Tras una exitosa temporada, Waitress ofrecerá sus últimas funciones. Así lo anunciaron Aitza Terán y Vince Miranda, quienes nos contaron qué sigue en su carrera.
Tras una exitosa temporada de 10 meses, Waitress anuncia está ofreciendo sus últimas funciones. Así lo contaron Aitza Terán y Vince Miranda, quienes además de platicarnos los pormenores de la puesta en escena, nos platicaron de sus próximos proyectos.
