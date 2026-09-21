“¡Perdónenme!”; Alejandra Guzmán vuelve a lesionarse en pleno concierto

Este fin de semana, Alejandra Guzmán encendió las alarmas tras lesionarse en pleno concierto. La Reina del Rock sufrió un percance con su cadera durante su más reciente show en Veracruz: “Disculpen, creo que se me zafó la cadera. ¡Perdónenme!”, señaló antes de parar el evento. Actualmente, la artista ya se está recuperando. Cabe mencionar que, previo a su presentación, la Guzmán estalló ante los reporteros, luego de que una de ellas la cuestionara sobre sus cirugías. Aquí los detalles.