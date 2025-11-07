“Lo que hice no estuvo bien... ¡Estoy desesperado!”, Aleks Syntek se muestra arrepentido por el escándalo que enfrenta

En 2018, Aleks Syntek se vio envuelto en un escándalo luego de que un joven británico de 17 años exhibiera un intercambio de mensajes entre él y el músico mexicano; en aquellos días, Aleks Syntek negó las acusaciones de acoso y aseguró que se trataba de una confusión. Cinco años después, el músico mexicano está de nuevo en ‘el ojo del huracán’ por supuestas infidelidades a su esposa Karen Coronado, lo que le habría costado su matrimonio y la relación con sus hijos. Al respecto, Aleks syntek acusó a Javier Calderón de ser un ‘gangster de la música’ y se pronunció sobre un presunto acoso. Aquí la información.