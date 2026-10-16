“Me lo encontré en calzones": Exponen a Kunno por el penoso momento que vivió en La Granja VIP (VIDEO)
El influencer se sonrojó cuando le recordaron la vez que por querer terminar rápido con sus tareas en La Granja VIP, terminó haciéndolo en ropa interior.
A pesar de que ha tenido conflictos con varios Granjeros, Kunno se ha mostrado dispuesto a convivir con todos en La Granja VIP. Para muestra, el divertido momento que vivió con Ivonne y Natalia, cuando hablaron de un día que el influencer estaba haciendo sus labores rápido y por las prisas prefirió empezar a lavar los trastes en ropa interior, pensando que nadie lo vería. Lo que no esperaba, es que Rafa terminaría apareciendo, lo que al final agradeció porque le avisó que el Tío Pepe estaba por entrar y confesó que le hubiera dado mucha pena que lo viera.