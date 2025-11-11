inklusion logo Sitio accesible
¡También quiere su dueto! Alex Fernández revela que quiere grabar algo con ‘El Potrillo’ y con la voz de su abuelo, Vicente Fernández

Luego de que Christian Nodal compartiera un video haciendo ‘dueto’ con Vicente Fernández, Alex Fernández compartió su deseo de hacer algo similar con su abuelo.

Luego de que Christian Nodal compartiera un video haciendo ‘dueto’ con Vicente Fernández, haciendo uso de la inteligencia artificial, Alex Fernández reaccionó y compartió su deseo de hacer algo similar con su abuelo. Por otra parte, el hijo de ‘El Potrillo’ confirmó una segunda fecha tras conquistar El Cantoral.

