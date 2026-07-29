¿Cuánto cobraron Belinda y Danna por aparecer en “Mentiras All-Stars”? ¡Alex Gou responde!

Alex Gou revela que Belinda y Danna se interesaron tanto por compartir escenario en “Mentiras All-Stars” que la remuneración económica pasó a segundo plano. “Son maravillosas, profesionales”; explicó el productor. Gou también nos cuenta que, después de las 15 fechas de “Hoy no me puedo levantar” con el cast original, la producción podría irse de gira. Aquí los detalles.