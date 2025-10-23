inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¿Con Paty o con Ari? Alex Sirvent mostró su postura en la polémica de JNS y Jeans

Alex Sirvent, quien se encuentra en un dilema por las disputas por JNS y Jeans, entre los Borovoy y su hermana Paty, explicó cómo hace para no tomar partido.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Alex Sirvent, quien se encuentra en un incómodo dilema por las disputas de nombres de JNS y Jeans entre los Borovoy y su hermana Paty, explicó cómo hace para no tomar partido en la polémica y no afectar su participación en el 90’s Pop Tour. Así respondió el cantante que alcanzara la fama con Mercurio.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×