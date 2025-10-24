Eleazar Gómez rompe en llanto con Lola Cortés tras sentirse excluido después de la Asamblea de La Granja VIP.

Eleazar Gómez no soportó más y rompió en llanto frente a Lola Cortés luego de que los demás granjeros dejaran de hablarle durante todo este jueves... ¡a nadie le agradó su estrategia mostrada en La Asamblea de La Granja VIP y ahora el cantante no sabe cómo arreglar este problemón!

¿Qué dijo Eleazar Gómez de su polémica nominación a Sandra Itzel en el Miércoles de Asamblea?

La situación de Eleazar Gómez se puso literalmente “color de hormiga” en las últimas horas, pues tanto Sandra Itzel como Kim Shantal y Fabiola Campomanes se lanzaron contra él al darse cuenta de su estrategia: ¡le lanzaron duros reclamos pero además se niegan a escuchar su versión!

Visiblemente afectado por este giro de los acontecimientos, Eleazar Gómez tuvo un momento lleno de sinceridad con Lola Cortés en el que se lamentó porque, a pesar de que intentó acercarse a Sandra Itzel para explicarle por qué la nominó, ella se negó a escucharlo.

“La neta sí me siento mal, intenté hablar con Sandy para explicarle mi intención de por qué voté por ella pero me empezó a gritar y yo ya no voy a discutir... le quise explicar”, declaró la celebridad con la voz entrecortada.

Lola Cortés se mostró comprensiva con Eleazar en todo momento, sobre todo porque reveló que estaba molesto en especial con Kim Shantal por haber soltado chismes de él completamente falsos:

“La única persona que sí siento que no estuvo bien es Kim, porque fue a decirle cosas a Fabiola que yo no dije, yo jamás diría algo así (que quería nominarla porque no tenía fandom)… pero bueno, el punto es que quise hablar con Faby y también me gritó", expresó Gómez en medio de las lágrimas.

“Tienes que defender lo que tú crees y lo que tú eres (...) es sólo un juego, y debes ser consciente de que tú, por ti, no querías sacar a nadie”, explicó Lola

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: