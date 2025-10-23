Ya salió la verdadera razón sobre la negativa de visa a Luisito Comunica; ¿por qué no lo quieren en la India?

El youtuber por excelencia sobre viajes en México se llama Luisito Comunica. El joven de 34 años ha hecho una de las carreras más importantes en la plataforma de videos con una base prácticamente total en su contenido sobre otros países. Sin embargo, se hizo viral la negativa que le hicieron para su visa con rumbo a la India. Este sería el motivo del rechazo hecho hacia el influencer.

¿Por qué le negaron la visa a la India a Luisito Comunica?

Aunque él tiene sus propias teorías e indicó en el video viral que simplemente le negaron la cita en México con la embajada de la India, otro creador de contenido se atrevió a lanzar su análisis del caso. Y allí dijo que esto es culpa del tipo de contenido que sube regularmente el mexicano. Esta respuesta la dio la cuenta de El Grito del Milennial, que hace análisis geopolíticos.

Este perfil de TikTok indicó que todo se debe al tipo de contenido de política liberal que maneja el youtuber. Incluso, de cierta forma le dijo vendido, pues muchos de sus videos son auspiciados por consulados y/o gobiernos que pagan para que hables bien de ellos. Por ello, la India no quería arriesgarse a que hablaran mal de ellos. Al menos es lo dicho por este joven respecto al caso de Luisito Comunica.

Esto generó tanto ruido en la red, que muchos aprovecharon para burlarse del creador de contenido, quien se ha ganado muchos haters a lo largo de los años. Por ello aprovecharon para atacarlo, pues incluso lloró frente a cámara al dar la noticia de la negativa de su visa a la India.

¿A dónde viajaría Luisito Comunica?

El influencer mexicano tenía planeado un viaje con su amigo para asistir al Festival de la Caca de Vaca. Esta es una festividad de la India donde el centro de las actividades-cultos están en la popó de las vacas, que son veneradas en esa parte del mundo. Incluso, algunos piensan que esto podría curarle de enfermedades, tomando en cuenta el rango divino en el que ponen a estos animales.