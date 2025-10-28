¡Así se vivió la alfombra roja de los Eliot Awards 2025!

Decenas de personalidades se dieron cita en la reciente entrega de los premios Eliot Awards; Emir Pabón mostró su apoyo a Belinda en la polémica con Lupillo Rivera, Los Ángeles Azules se pronunciaron sobre la tragedia en Iztapalapa, Raymix ventiló que Thalía lo buscó para hacer una colaboración, Yeri Mua compartió lo que hizo por los damnificados de Veracruz y El Bogueto habló del bebé que está por llegar.