¡Teme por su vida! Alicia Villarreal responde al comunicado de Cruz Martínez sobre su vinculación a proceso

Luego de que Cruz Martínez fuera vinculado a proceso por violencia familiar, Alicia Villarreal y sus abogados respondieron al comunicado de prensa que emitió el productor musical y su oficina. Entre otras cosas, la cantante de regional aseguró que teme por su vida, habló de las amenazas que ha recibido y respondió a Arturo Carmona las críticas sobre su romance con Cibad Hernández.

Por otro lado, los abogados de Alicia Villarreal afirmaron que Cruz Martínez está tratando de minimizar el tema de su vinculación a proceso.