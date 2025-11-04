"¡Yo no quiero verlo nunca!”, Alicia Villarreal responde a Cruz Martínez sobre ‘hacer las paces’
Alicia Villarreal reveló en exclusiva para Ventaneando que sigue firme en su denuncia contra Cruz Martínez y contó si planea volver a pisar el altar.
TV Azteca
Luego de su aparición con Lila Downs en el Auditorio Nacional, Alicia Villarreal reveló en exclusiva para Ventaneando que, pese a la lentitud del proceso, sigue firme en su denuncia contra Cruz Martínez, quien buscaría hacer las paces. ¿La consagrada cantante tiene planes de volver a pisar el altar? Esto contestó Alicia Villarreal.
Galerías y Notas Azteca UNO