¡Por primera vez! Lucero visita la central de abastos: “Es una manera de estar cerquita de la gente”

¡Lucero pone a cantar a la central de abastos! La artista se hizo presente en el mercado de flores y hortalizas como parte de su aniversario, donde interpretó éxitos como “El Privilegio de Amar” y su más reciente sencillo, “Fuertes Declaraciones”. Al término de su show, Lucerito dirigió unas palabras a la prensa: “Es una manera de estar cerquita de la gente que no puede venir a los conciertos”, expresó.