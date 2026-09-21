Natalia comienza a descifrar el juego de Mónica Escobedo y confiesa a que Granjero utiliza como títere
Natalia Alcocer cree que Mónica está utilizando a uno de los Granjeros para beneficio propio dentro de La Granja VIP
Natalia Alcocer tuvo una conversación con Azalia Ojeda mientras se preparan para la gala. Uno de los temas principales de la charla fue Mónica Escobedo, participante que se salvó por el apoyo del público de ser nominada. La actriz cree que Moni está siendo “falsa” con uno de los participantes más destacados de La Granja VIP y lo utiliza como títere para beneficio propio.