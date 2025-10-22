Carolina Ross ventiló en La Granja VIP una ‘infidelidad’... ¿Se trata de Ángela Aguilar y Gussy Lau?
Carolina Ross ‘detonó una bomba’ en La Granja VIP al ventilar que ‘un joven compositor’ habría terminado su relación por una infidelidad. ¿Se trata de Gussy Lau y Ángela Aguilar?
TV Azteca
Carolina Ross ‘detonó una bomba’ en La Granja VIP al ventilar que ‘un joven compositor’ habría terminado su relación por una infidelidad. Como era de esperarse, en redes sociales se especuló que se trataba de Gussy Lau y Ángela Aguilar. Además, la exgranjera habló de las intenciones de romance que ella tendría con Gussy Lau.
Galerías y Notas Azteca UNO