Mujer finge su embarazo y sostiene la mentira con un muñeco: VIDEO

Esta joven se está haciendo tendencia tras darse a conocer que el embarazo que anunció desde meses atrás fue un montaje. La chica de 22 años fingió estar en la espera de un bebé, hizo un baby shower falso e incluso compró un muñeco para hacerle creer a los demás que sería mamá. Esta es la razón por la que Kira Cousins vivió tanto tiempo alimentando esta mentira.

¿Por qué esta joven fingió un embarazo?

Esta historia proviene de Europa, exactamente de un pueblo llamado Airdrie. En esta zona de Escocia vive Kira Cousins que por varios meses indicó en redes sociales que estaba embarazada y esperando a una niña. Fiestas, revelación del sexo, ecografías e incluso una foto ya con la bebé recién nacida. Todo fue parte de un montaje que se descubrió porque la mamá se encontró al muñeco con el que se tomó la foto de la recién nacida.

Nadie sabe exactamente por qué la joven fingió tanto y así mismo elaboró una maquinaria alrededor de un muñeco. Según los reportes de medios internacionales, incluso la pareja de Kira creyó que sería padre. Sin embargo, ella no permitió acercarse a la niña, pues según tenía un problema cardíaco tras salir del hospital.

No hay explicación de por qué hizo eso, pero la gente está respondiendo bastante alarmada ante un caso que definen como preocupante en exceso por ser una mentira demasiado grande, el cual incluyó el fingimiento de un nacimiento.

¿Qué son las muñecas Reborn, las cuales permitieron la mentira de este embarazo?

Uno de los puntos con bastante relevancia en esta historia, lejos de que Cousins fue confrontada y prácticamente obligada a pedir disculpas a nivel público, es la historia de estas muñecas. Son muñecas bastante realistas que sirven para fines incluso terapéuticos, esto para personas que perdieron a un bebé antes de nacer o incluso gente con demencia.

Se les puede dar de comer, hacen del baño y tienen movimientos bastante realistas. Ante eso, esta misma muñeca fue la que permitió que la familia de Kira se diera cuenta de esta nota viral. No se sabe si la joven de 22 años requerirá terapia o cuál será el futuro inmediato, pero en estos momentos ya ganó fama por aparentar tener una hija.