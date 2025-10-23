Teo revela a La Bea su estrategia para el miércoles de Asamblea: ¿a qué granjero nominará?

La tensión crece en La Granja VIP conforme se acerca una nueva Asamblea, y las conversaciones estratégicas ya están encendidas. Mientras Lola y La Bea preparaban la comida, se dio un momento clave cuando Teo se unió a la mesa y habló abiertamente sobre lo que podría hacer con su voto. Aunque no soltó nombres de inmediato, terminó por revelar mucho más de lo esperado.

¿A quién piensa nominar Teo en La Granja VIP?

La Bea fue directa con su pregunta: “¿Ya sabes a quién vas a nominar?”. Teo explicó que su decisión depende del turno en el que le toque pasar. Si es de los primeros, ya tiene a alguien claro; si va al final, quiere esperar para ver cómo se mueven los votos. La lógica es evitar desperdiciar su nominación.

Después de unos segundos, y ante la insistencia de sus compañeras, soltó el nombre: Omahi. Teo explicó que no tiene razones fuertes para ir contra otros, pero que hay cosas que aún no le cuadran con él. Incluso mencionó que su segunda opción dependerá del rumbo que tome la Asamblea.

¿Por qué Teo cree que volverá a ser nominado?

Durante la charla, también compartió que sospecha que será uno de los nominados esta semana. Aunque nadie se lo ha dicho directamente, siente que hay tres granjeros que podrían ir contra él, encabezados por Eleazar, Omahi y alguien más de su equipo. Para Teo, el patrón ya se está repitiendo.

Además, reconoció que lo ocurrido la semana pasada con Eleazar fue un punto de quiebre. Aunque después hablaron y parecían haber limado asperezas, notó que al día siguiente la actitud cambió por completo. Eso le confirmó que en este juego, las relaciones cambian según el tablero de votos.

