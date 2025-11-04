inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

¡Cruzarán ‘el charco’! Así anunció JNS su primer concierto en Madrid

Alejadas de cualquier polémica, las JNS están buscando que la agrupación expanda sus horizontes y ya anunciaron que en 2026 darán su primer concierto en Madrid.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Alejadas de cualquier polémica, las JNS están buscando que la agrupación expanda sus horizontes y ya anunciaron que en 2026 darán su primer concierto en Madrid. En medio de su tratamiento para combatir el cáncer, Regina Murguía mostró su entusiasmo de viajar con sus compañeras y se pronunció sobre la posibilidad de una nueva oportunidad en el amor.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×