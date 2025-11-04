¡Cruzarán ‘el charco’! Así anunció JNS su primer concierto en Madrid
Alejadas de cualquier polémica, las JNS están buscando que la agrupación expanda sus horizontes y ya anunciaron que en 2026 darán su primer concierto en Madrid. En medio de su tratamiento para combatir el cáncer, Regina Murguía mostró su entusiasmo de viajar con sus compañeras y se pronunció sobre la posibilidad de una nueva oportunidad en el amor.
