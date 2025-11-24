inklusion logo Sitio accesible
¿Ya no tiene energía? Aracely Arámbula responde a quienes la critican por su desempeño en Perfume de Gardenia

Aracely Arámbula explicó por qué mantiene a sus hijos lejos del ojo público y respondió a las críticas por su aparente ‘falta de energía’ en Perfume de Gardenia.

Aracely Arámbula explicó por qué mantiene a sus hijos lejos del ojo público y aclaró si alguno de ellos tiene planes de debutar en el mundo del espectáculo. Además, respondió a las críticas por su aparente ‘falta de energía’ en Perfume de Gardenia a sus cincuenta años.

