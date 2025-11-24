¡Preparan demanda contra Fátima Bosch! Aseguran que le quitarán la corona Miss Universo por la vía legal

Probablemente esta sea la edición más polémica de los años recientes o al menos los escándalos se vivieron del lado mexicano y con una variedad interesante de complicaciones. Primero hubo un altercado sumamente viral donde Fátima Bosch no se dejó intimidar por un hombre importante. Y ahora, se indica que un tal Omar Harfouch presentará una demanda para anular la decisión de la edición 2025 de MIss Universo. Esto es lo que se sabe al momento.

¿Por qué quieren anular el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

El hombre que sigue lanzando mensajes y comunicados alrededor de los resultados de la edición del presente año es identificado como Omar Harfouch. Este fungía como juez pero según el parte oficial del certamen, fue despedido. Sin embargo, él argumenta que renunció por la guerra de influencias que favorecerían a la mexicana.

Lo dicho por el hombre ya mencionado es que Bernardo Bosch (padre de Fátima) y Raúl Rocha (presidente del concurso) son muy amigos y por eso la tabasqueña ganaría en este 2025. Incluso, anunció lo siguiente: “He consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo. Quiero hacer justicia a los concursantes…”.

No contento con eso, Omar dijo directamente que Bosch debería renunciar a su corona, pues hay evidencia de la relación de su papá con este hombre de importancia dentro de la organización de Miss Universo.

¿Fátima Bosch le contestó a su perseguidor de Miss Universo 2025?

Como se comentó, la organización aseguró que Harfouch no renunció, sino que sufrió un despido. Ante eso, la ganadora de este año no ha comentado nada alrededor de esto. Ella desde la previa argumentó que todo esto lo hizo para agradecer el soporte de muchas personas que se unieron a su causa. Y es que recibió un apoyo descomunal tras el altercado con Nawat Itsaragrasil.