¡Polémica! Internet reacciona a imitación de Omar Chaparro a Itatí Cantoral al interpretar “La Guadalupana”
Tras haber imitado a Itatí Cantoral cantando “La Guadalupana”, Omar Chaparro es señalado en redes sociales:
Hace unos días el actor y comediante Omar Chaparro entró al ojo del huracán luego de que imitara a la cantante y actriz Itatí Cantoral durante el Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato cuando interpretó la versión de “La Guadalupana”, acto que no ha caído muy bien dentro del público.
Fue a través de redes sociales que Omar Chaparro se hiciera viral con esta interpretación, a la que los fans han ciertamente han considerado como irrespetuosa, tanto para La Virgen de Guadalupe como para Itatí Cantoral, quien cantó su versión hace años en la Basílica de Guadalupe en una presentación muy recordada.
¿Qué opina el público de Omar Chaparro cantando “La Guadalupana”?
En redes sociales que comenzaron a circular diversos videos de esta “bochornosa” presentación, donde usuarios han comentado su sentir tras esta presentación en lo que sería un grato momento, donde han hasta el momento han comentado lo siguiente:
¡Qué simpático! 🙄
Y eso es gracioso? 🥱
Tan pesado que es
Debut y Despedida como Muchos 😏
Eso q se vio bastante mal 🙈
No se vale burlarse de nadie 😡
Pues que falta de respeto. No profeso ninguna religión. Pero respeto.
Leyendo este tipo de comentarios se ha dejado saber la opinión de la gente, quienes al parecer no han tomado con mucho humor esta interpretación.
¿Qué fue lo que dijo Itatí Cantoral tras la imitación de Omar Chaparro?
Este fin de semana tras su exitosa presentación en el musical de Mentiras, Itatí Cantoral dedicó unos minutos a los medios donde expresó su opinión respecto a esta “parodia”, aclarando que ya la había visto:
“Me imitó muy mal (...) le faltó”, a lo que ella misma procedió a ejemplificar cómo es el que debía imitarse, donde lejos de mostrarse ofendida, aparentemente lo tomó con humor y bromeó con los medios, aunque sí dejó en claro que no le convenció el trabajo de su colega.
