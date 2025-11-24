Presencia demoníaca ataca a unas abuelitas que rezaban un rosario: VIDEO

Los videos que se propagan en TikTok adquieren un poder mediático bastante importante. Sin embargo, todos los días la gente tiene menos capacidad de asombro por las distintas piezas que se encuentran en esta red social o en el resto. En esta ocasión una presencia demoníaca que aparece a la mitad de un rosario ha dejado muchas dudas alrededor. He aquí las imágenes.

¿Se percibe el ataque de una presencia demoníaca en pleno rosario?

El video que tiene una duración de 10 segundos exhibe el momento en el que tres señoras de la tercera edad rezan un rosario. Todo indica que es en un evento donde se conmemora la partida de un hombre que se ve en una foto sobre la mesa. Sin embargo, la persona que graba lleva la toma a una ventana detrás de las mujeres, en la cual se percibe una sombra bastante sospechosa.

Entonces, mientras las abuelitas cierran los ojos y realizan sus debidas oraciones religiosas, la sombra que se percibía en la ventana se acerca y se nota cómo ataca a las tres mujeres. Dicha sombra tiene una forma humanoide pero el brazo que lanza un impacto contra la mesa muestra una imagen típica de un demonio con rasgos horrorizados.

Sin embargo, mientras el par de abuelitas que se ven en la toma gritan, el video termina abruptamente y con una decepción para todos los amantes de lo paranormal.

¿Este video de una presencia demoníaca es real?

La respuesta inmediata es un contundente no. Desde las primeras imágenes se nota una secuencia robotizada y la IA se confirma al momento del ataque del supuesto demonio. Este hace un golpe humano sin ningún tipo de sentido a través de la ventana. Y al final, las viejitas reaccionan como muñecas, con movimientos sin vida real.

Sin embargo, los 10 segundos de la pieza videográfica ya acumularon más de 5.8 millones de visualizaciones y casi 273 mil me gusta, por lo que ya cumplió el cometido de atraer gente a la cuenta que compartió el video.