"¡No está sola!”, Arturo Carmona reacciona a las supuestas amenazas que ha recibido Alicia Villarreal
Arturo Carmona rompió el silencio sobre la vinculación a proceso de Cruz Martínez y mostró preocupación por las declaraciones de Alicia Villarreal sobre las supuestas amenazas que ha recibido.
TV Azteca
Durante la gira de Perfume de Gardenia por Estados Unidos, Arturo Carmona rompió el silencio sobre la vinculación a proceso de Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal. Además, demostró preocupación por las declaraciones de Alicia Villarreal sobre las supuestas amenazas que ha recibido.
Galerías y Notas Azteca UNO