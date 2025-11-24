inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

"¡No está sola!”, Arturo Carmona reacciona a las supuestas amenazas que ha recibido Alicia Villarreal

Arturo Carmona rompió el silencio sobre la vinculación a proceso de Cruz Martínez y mostró preocupación por las declaraciones de Alicia Villarreal sobre las supuestas amenazas que ha recibido.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Durante la gira de Perfume de Gardenia por Estados Unidos, Arturo Carmona rompió el silencio sobre la vinculación a proceso de Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal. Además, demostró preocupación por las declaraciones de Alicia Villarreal sobre las supuestas amenazas que ha recibido.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×