Exclusiva: ¡Impresionante! Así luce el estadio que se construyó para la residencia de Shakira en Madrid
La residencia de Shakira en Madrid, España, dará inicio el próximo mes de septiembre y así luce el recinto creado para la colombiana.
¡Impresionante! A escasas semanas de que dé inicio la residencia de Shakira en Madrid, España, te compartimos las imágenes exclusivas del recinto creado especialmente para la colombiana. Este lugar contará con 8 pabellones diferentes, cada uno dedicado a diversas áreas, como la moda, gastronomía, cine, literatura y música. De las 12 fechas programadas, 11 ya están agotadas. Aquí los detalles.