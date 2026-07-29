Exclusiva | Michael Costello revela cuánto dinero le debe Paulina Rubio: “Ella es muy complicada, muy difícil”

Paulina Rubio no logra mantenerse alejada de la polémica. La Chica Dorada es acusada por Michael Costello de NO pagar el vestuario que le diseñó para Coachella. En Ventaneando, nos enlazamos en exclusiva con el reconocido diseñador de moda, quien nos revela que la cantante le debe cerca de $4,000 dólares y da detalles sobre cómo fue trabajar con ella. “No me gustó el trato. Ella es muy complicada, muy difícil (...) Es como una puñalada en el pecho. Paga por el trabajo, por favor. (...) Estoy muy molesto con la situación”.