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¡Millones de dólares! Así es la lujosa mansión de Juan Gabriel que está a la venta

Ponen a la venta la casa de Juan Gabriel en Florida, Estados Unidos, por casi 39 millones de dólares. Así luce la propiedad.

A diez años de su lamentable deceso; los hijos de Juan Gabriel ponen a la venta la propiedad que perteneció al Divo de Juárez, ubicada en Florida, Estados Unidos. La mansión, a la que acudió nuestra querida Pati Chapoy en el pasado, está a la venta por $39 millones de dólares y cuenta con cuatro hectáreas de terreno. ¡Así luce el interior!

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