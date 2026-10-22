¡Millones de dólares! Así es la lujosa mansión de Juan Gabriel que está a la venta

A diez años de su lamentable deceso; los hijos de Juan Gabriel ponen a la venta la propiedad que perteneció al Divo de Juárez, ubicada en Florida, Estados Unidos. La mansión, a la que acudió nuestra querida Pati Chapoy en el pasado, está a la venta por $39 millones de dólares y cuenta con cuatro hectáreas de terreno. ¡Así luce el interior!