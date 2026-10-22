“Muy agradecido que sea en vida”; Fato es reconocido con el galardón “El Gran Maestro” por sus 50 años de carrera

Esta semana, Fato fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores (SACM) con el premio “El Gran Maestro” por sus 50 años de trayectoria artística. Como parte de su homenaje, artistas como Matisse y Pepe Aguilar interpretaron sus más grandes éxitos. Por su lado, el líder de la Dinastía Aguilar aprovechó el escenario para dedicar unas emotivas palabras a su colega y amigo.