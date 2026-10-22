Maribel Guardia y Marco Chacón planean denuncia por envenenamiento en contra de Imelda Garza

La batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón no cesa. Alonso Beceiro, abogado de la reconocida actriz, confirma el terrible plan que habría estado detrás de las convivencias entre Maribel y su nieto, José Julián, y es enfático en quién cuida del pequeño cuando Imelda no está en casa. El experto legal también adelantó que la próxima semana se interpondrá una nueva denuncia en contra de Tuñón por presunto envenenamiento. Por su lado, Maribel Guardia se mantiene optimista, pese a saber que la posibilidad de volver a ver a su nieto es cada vez más lejana.