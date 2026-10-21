Venga La Alegría | Programa 21 de octubre 2026 Parte 2 | El supuesto altercado entre Lalo España y Sergio Goyri, el estado de salud de Laura Bozzo y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de octubre 2026, parte 2: La polémica que se armó entre Lalo España y Sergio Goyri sobre un supuesto altercado, la presentación de la Tercera Carrera Juguetón en colaboración con Azteca Deportes, el reportaje de Tabata Jalil y lo que revelaron las conductoras sobre la amistad en El Club de los Corazones Rotos.

También, la actualización del estado de salud de Laura Bozzo hoy 21 de octubre 2026, un asombroso acto de mentalismo y la comida no permitida que tomó Kunno en La Granja VIP. Además, celebramos el Día de Volver al Futuro y jugamos Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!