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Niurka imita a Fernando Lozada y hace estallar de risa a Kevyn Contreras en La Granja VIP: “Tan pend3j0" (VIDEO)

Luego de que Niurka dejó en claro que no confía en Fer por sus estrategias en La Granja VIP, ya no le preocupa evidenciar su desagrado y hasta se burló de él.

Tras varios días de mucho esfuerzo y dedicación, los Granjeros por fin estrenaron el horno que construyeron y se llevaron la sorpresa de que prepararían pan de muerto. Y con la clase de la Chef Lili Cuéllar, les pidieron hacer 50 piezas entre todos, pero Fernando no entendió bien y pensó que esta cantidad era por cada integrante. Dicha confusión no pasó inadvertida para Niurka, quien se burló de su pregunta y provocó las carcajadas de Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP por la forma en que lo arremedó.

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