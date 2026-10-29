Manelyk se BURLA del enfrentamiento que tuvo Kevyn “Bicolor” con este Granjero: “No seas m4ric0n”

Manelyk y Kunno se burlaron de Kevyn “Bicolor” por la manera en que ha hablado de la discusión que protagonizó con “El Mono” Osuna dentro de La Granja VIP. Durante la conversación, la influencer aseguró que, si ella estuviera en el lugar de Kevyn “Bicolor”, sentiría muchísima pena y vergüenza por quejarse de que alguien le pegó. La reacción de Manelyk estuvo acompañada de comentarios en tono de burla, mientras Kunno también se sumó a las críticas y aseguró que ni él hace ese tipo de reclamos. Ambos cuestionaron la forma en que Kevyn “Bicolor” ha contado lo ocurrido, lo que volvió a poner el enfrentamiento entre los participantes en el centro de la conversación.