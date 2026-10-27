“El dolor era muy insoportable”; César Bono rompe el silencio sobre la cirugía a la que se sometió para extirparle un tumor del párpado

César Bono sigue trabajando en el teatro tras someterse a una cirugía para extirparle un tumor en el párpado. A la salida de una de las funciones, el actor rompió el silencio sobre su intervención médica: “El dolor era muy insoportable. Me cortaron el párpado de abajo y de arriba. Todo empezó porque tenía una cosa minúscula, nunca me imaginé que fuera un tumor. Ahorita no puedo ver nada”; señaló. El actor agradeció el apoyo a su familia, especialmente el de su exesposa Patricia Castro; pero ¿ha pensado en retirarse de los escenarios? Así respondió.