Audiencia de Christian Nodal por presunta falsificación de firmas: la crónica completa

Nuestro compañero Roberto Hernández presenta una crónica a detalle de todo lo que ocurrió en la reciente audiencia de Christian Nodal y sus padres tras los señalamientos por presunta falsificación de firmas en diversos documentos. ¿Qué sucedió desde las 8:45 p.m. hasta las 7:00 a.m.? ¿Cuántas personas asistieron a la audiencia? ¿Qué sucedió en los recesos?