Yuridia revela que durante el nacimiento de su hijo le pusieron canciones de Valentín Elizalde

Yuridia es una cantante que con su talento y carisma ha logrado ganarse el corazón de sus seguidores, convirtiéndose en una importante imagen dentro de la farándula mexicana. También se ha destacado por ser una celebridad abierta en todos los temas, mostrando que ella no se queda callada al respecto.

Yuridia habló con ‘La Chicuela’ sobre su nuevo proyecto musical [VIDEO] Yuridia tiene grandes sorpresas para sus fans en su nuevo proyecto de música regional mexicana. Promete ser un gran éxito con duetos imperdibles y mucho más.

Durante una transmisión que se hizo hace poco, respondió varias preguntas de sus seguidores, donde en una de ellas habló sobre el nombre de su hijo y relató que durante el nacimiento del pequeño le pusieron canciones de Valentín Elizalde. Te contamos qué fue lo que contó.

¿Cuándo nació el tercer hijo de Yuridia?

El hijo más pequeño de Yuridia, su nacimiento se efectuó el 28 de junio del 2025, pero durante el proceso del parto, su pareja, Matias Aranda, decidió colocar las canciones de Valentín Elizalde, con la principal finalidad de que la cantante pudiera desestresarse.

Detallan que ese momento fue clave para que al pequeño lo nombraron Noah Valentín, en honor al importante cantante mexicano. Entre risas, detallaron que ellos querían ponerle un nombre que no fuera “muy fresco”, como el de su primer hijo que es Benicio.

La noticia sorprendió a todos, debido a que genuinamente es una forma de honrar al famoso artista con el nacimiento del pequeño, al que claramente la pareja de celebridades respeta y gusta de escuchar sus canciones. Incluso, hubo seguidores que empezaron a llamar al pequeño Noah con el apodo de “El Pollito de Oro”, haciendo alusión al apodo de Valentín Elizalde.

¿Cuántos hijos tiene Yuridia?

Dentro de la vida de Yuridia, se sabe que tuvo a Benicio y Noah Valentín con su actual esposo Matías Aranda, siendo una relación y matrimonio que lleva años juntos. Sin embargo, antes tuvo otro hijo con Edgar Guerrero, que se llama Phoenix que ya tiene 18 años de edad.

Aunque en el tema de su vida personal se mantiene oculta del ojo público, en el caso de su bebé Noah, no dejó pasar la oportunidad para publicar las fotografías en sus redes sociales junto a su esposo y a Benicio con ciertas reservas.