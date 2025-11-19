Ventilan la razón por la que Ingrid Coronado no estuvo en el testamento de Fernando del Solar

Recientemente, Anna Ferro anunció que en la lectura del testamento de Fernando del Solar sus hijos no quedaron desamparados. Sin embargo, se detalló que Ingrid Coronado, quien fue pareja del conductor y con quien tuvo hijos, no apareció en la lectura, cuando era un punto casi obligatorio.

Ingrid Coronado visitó el foro de Ventaneando. [VIDEO] Ingrid Coronado ganó la demanda contra una publicación que difundió imágenes de sus hijos sin autorización.

Ante los hechos se han generado muchas dudas al respecto. Para que te mantengas informado sobre los hechos, te detallaremos toda la información que se conoce, debido a que la expareja del conductor no estuvo presente en el testamento.

¿Por qué Ingrid Coronado no estuvo en la lectura?

Se sabe que durante la lectura del testamento de Fernando del Solar, debía estar presente Ingrid Coronado, pero en su lugar acudió su hijo mayor, Emiliano López Coronado, quien claramente no pudo ser aceptado como el representante legal de la reconocida personalidad.

Anna Ferro en una entrevista con un medio de comunicación declaró que Coronado fue invitada a la lectura, pero que ella no pudo acudir debido a un viaje que ya tenía programado, encontrándose en otro país y dificultando la posibilidad de llegar a los juzgados.

Desde la muerte del conductor y su testamento, se ha generado un fuerte pleito legal, puesto que Coronado nunca estuvo de acuerdo con que Anna Ferro fuera la albacea, generando toda una controversia que durante ciertas temporadas ha dominado los titulares.

¿Quién se quedó con la herencia de Fernando del Solar?

Con la reciente lectura del testamento de Fernando del Solar, después de 3 años desde su fallecimiento el 30 de junio del 2022, ya se sabe quiénes son los beneficiarios; dentro de los nombres se destaca Anna Ferro y su hija, los hijos que tuvo con Ingrid Coronado y los padres del conductor.

Siendo un claro ejemplo de que sus hijos no quedaron desamparados. Supuestamente, algunas propiedades fueron heredadas a sus hijos antes de su muerte, dejando en claro que nunca estuvo ausente y no los dejó desprotegidos. No obstante, parece que Ingrid Coronado tampoco figura dentro de los beneficiarios de sus propiedades y herencia.