Una mujer causó sorpresa al rezarle a la imagen de Brincos Dieras como si fuera un santo

Brincos Dieras ha sorprendido en relación a su éxito debido a que llena cada uno de los lugares en donde se presenta. Esto no solo ocurre en México sino también en Estados Unidos e incluso en Europa, donde estuvo recientemente de gira.

Así es que ha ido cosechando fans pero algunos son bastante particulares como el caso de una señora que le reza como si fuera un santo. La historia fue contada por el humorista en una entrevista con Adela Micha.

¿Una señora le reza a Brincos Dieras?

En dicha entrevista, Brincos Dieras dijo que; “Siempre he dicho que soy bendecido por Dios, alguien me protege, alguien me cuida. Hay mucha gente que ora por mí”.

Allí fue que comenzó a contar con esta historia que sorprendió a todos; “Hace poquito me enteré de algo, me lo platicaron, pero ya no supieron darme razón: que había una fan mía que me rezaba como si fuera un santo”.

“Le reza a una imagen mía… Yo me quedé frío”, detalló el humorista regiomontano. Ante esto es que Adela Micha dijo“¡San Brincos Dieras!”.

Brincos Dieras comentó que “no lo creía”, pero le dieron detalles de esa persona: “La señora pide, tiene veladoras y le reza a una imagen tuya”.“Yo sabía que le rezaban al jugador de Argentina, Maradona, dehechohay iglesias. ¿Pero a un payaso?”.

Micha, maravillada por dicha anécdota, señaló: “Aparte qué responsabilidad, te están dando poderes”.A esto también agregó que “Me quedé el shock cuando me dijeron eso. Una cosa es que la gente pida que me vaya bien, pero que le recen a una imagen mía está cañón”.

¿Qué dijo Adela Micha a Brincos Dieras?

Adela halagó a Brincos Dieras por su crecimiento, sabiendo que viene de un entorno humilde: “Tú eres un ejemplo de que sí se puede, la verdad, pero no sé cuántos ejemplos como tú existan”.

“Esa es la verdad de las cosas. O sea, hay muchos futbolistas, podríamos numerar ejemplos, pero son como garbanzo de a libra. Para la gente que tiene carencias su sueño más grande es llevar comida a su casa”, añadió la comunicadora.

