Este es el plan de Edna para sobrevivir una semana más en Exatlón México tras caer en riesgo de eliminación

Después de ser colocada nuevamente en riesgo de eliminación, dentro de Exatlón México, Edna ha dejado en claro que no tiene ninguna intención de darse por vencida, pues en lugar de desanimarse, la Judoca, expresó que piensa tomar esta sentencia como una oportunidad para mostrar todo su potencial, disciplina y la capacidad que la define para revertir cualquier situación adversa en una victoria.

Fiel a su fuerte carácter, Edna, toma cada batalla con una mentalidad enfocada en el progreso, afrontando la adversidad con intensidad y valentía, siempre preparada para el duelo que lo defina todo

Disciplina y constancia: La estrategia de Edna para sobrevivir

La atleta ha declarado ante sus compañeros y seguidores, que la estrategia para superar el reto que se acerca, es entrenar, cada día, son excusas y con toda la fuerza que la define, además la atleta considera que no solo se trata de fortalecer el cuerpo, por lo que también trabajara en su condición mental y estratégica, siempre consciente de que la eliminación es una amenaza real, pero no una pared con la que chocará.

Edna, sabe que, si bien su experiencia la favorece, también reconoce su humanidad y que los errores pueden ocurrir, por lo que considera que solo el esfuerzo constante y la disciplina podrán sacarla del riesgo de ser eliminada de la novena temporada de Exatlón México.

La psicología como aliada de Edna en su jugada

Además del acondicionamiento físico que es indispensable para ganar cada punto, Edna sabe que debe poner especial atención en fortalecer su mente, pues como lo mencionó ante sus compañeros, la resiliencia será parte fundamental al definir su permanencia dentro de Exatlón México.

