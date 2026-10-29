Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
La Granja VIP 24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Adiós al estrés! El inesperado beneficio que recibieron TODAS las mujeres de La Granja VIP previo a La Salvación

Las chicas de La Granja VIP podrán disfrutar de un momento de relajación previo al Juego de Salvación; ¿de qué se trata?

La producción sorprendió a todas las mujeres de La Granja VIP con una actividad que las hará olvidar de los problemas dentro del reality. Resulta que disfrutarán de una tarde de relajación y spa, previo a lo que será una nueva noche de Salvación. Niurka fue la encargada de explicar la dinámica y, como era de esperarse, las Granjeras quedaron encantadas con la actividad.

Tags relacionados
La Granja VIP 24/7 Niurka Manelyk González Natalia Alcocer Daniela Alexis "La Bebeshita" Ivonne Montero

Videos