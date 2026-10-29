¡Adiós al estrés! El inesperado beneficio que recibieron TODAS las mujeres de La Granja VIP previo a La Salvación

La producción sorprendió a todas las mujeres de La Granja VIP con una actividad que las hará olvidar de los problemas dentro del reality. Resulta que disfrutarán de una tarde de relajación y spa, previo a lo que será una nueva noche de Salvación. Niurka fue la encargada de explicar la dinámica y, como era de esperarse, las Granjeras quedaron encantadas con la actividad.